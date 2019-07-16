Masa tenisi: 62. Avrupa Gençler Şampiyonası
- Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti, Avrupa ikincisi oldu16 Temmuz 2019 Salı 17:25
ANKARA (AA) - 62. Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti, gümüş madalya aldı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen organizasyon ferdi karşılaşmalarla sona erdi.
Gençler çift kadınlar finalinde Rus Kristina Kazantseva-Mariia Tailakova ikilisine 3-0 yenilen Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti, gümüş madalyada kaldı.
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