Masa tenisi: 62. Avrupa Gençler Şampiyonası - Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti, Avrupa ikincisi oldu

ANKARA (AA) - 62. Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti, gümüş madalya aldı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen organizasyon ferdi karşılaşmalarla sona erdi. Gençler çift kadınlar finalinde Rus Kristina Kazantseva-Mariia Tailakova ikilisine 3-0 yenilen Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti, gümüş madalyada kaldı.

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