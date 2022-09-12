Masa devrilince dostluk gümledi: Cumhuriyet gazetesi, Temel Karamollaoğlu'nun karikatürünü çizdi..

Zihniyeti/ideolojisi çürük, Avrupa emperyalizminin sadık şövalyesi(!) Cumhuriyet adlı gazete görünümlü broşür Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden pislik saçmaya devam ediyor. Algı operasyonları konusunda CIA gibi örgütlere ders verebilecek kadar uzmanlaşan Cumhuriyet din eğitimi üzerinden 28 şubattaki alçak tavrını sürdürmeye devam ediyor. Cumhuriyet'te yayınlanan karikatürlü haberde, SP Genel Başkanı'nın başına takkeyi koyup, zorunlu din dersine karşı çıkan ifadeler eşliğinde, Anadolu Gençlik Derneği'nin okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğindeki çalışmaları eleştirildi.

Cumhuriyet adlı el broşürünün 28 şubat kafasındaki haberleri bir yana Karamollaoğlu'nu çizip din dersi üzerinden eleştirmesi, akıllara 'devrilen masanın altında kalmak' tabirini getirdi. 6'lı masanın devrilmesini ardından Camuriyet'in Karamolloğlu'nu hedef alması şaşkınlığa sebep oldu.

İşte bahsi geçen haber:

'Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlayacak. öğrenci veli ve öğretmenleri tartışmalı müfredat zorunlu seçmeli din dersleri tarikatçılarla yapılan iş birlikleri, şaibeli sınavlar beslenme ve ulaşım sorunları bekliyor'