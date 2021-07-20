Mary Poppins Sihirli Dadı oyuncuları kimler? Dadı Mary Poppins kimdir? Mary Poppins Sihirli Dadı ne zaman çekildi?

Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Bilim kurgu tarzıyla öne çıkan Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi, Rob Marshall'ın yönettiği ve Magee, Marshall ve John DeLuca'nın hikâyelerinden sinemaya uyarlanan film, David Magee tarafından senaryolaştırıldı. Magee, Marshall ve John DeLuca'nın hikâyelerinden uyarlanarak David Magee tarafından senaryolaştırılan 2018 çıkışlı Amerikan yapımı müzikal fantastik film, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor.

Mary Poppins Sihirli Dadı konusu ne?

Mary Poppins Sihirli Dadı neyi anlatıyor? Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin sevimli minikleri Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir. İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de hayatlarını sürdürmektedirler. Michael kişisel bir kayıp yaşar. Bu olayın ardından esrarengiz dadıları Mary Poppins (Blunt) tekrar Banks'lerin hayatına girer. Bu süreçte Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack'le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır.

Mary Poppins Sihirli Dadı oyuncuları kimler?

Emily Blunt

Meryl Streep

Ben Whishaw

Colin Firth

Lin-Manuel Miranda

Emily Mortimer

Julie Walters

Dick Van Dyke

Angela Lansbury

Meryl Streep