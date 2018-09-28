Marulu sirkeli su ile yıkarsanız...

Marulun salataya konmadan önce temizlenmesi ve arındırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Demirci, en doğru yöntemin marulu 10-15 dakika veya daha fazla sirkeli suda bekletmek olduğunu belirtti. Sirkeli suyun marulun besin değerine hiçbir zararı olmadığını belirten Prof. Dr. Demirci, "Marulun hakikatten çok iyi temizlenip tüketilmesi lazım. Bunun en güzel yolu sirkeli suda bekletmek. Sirkeli su çok önemli. Belki insanlarımıza pratik gelmiyor, hemen acele ediyoruz. Normal suyla yıkayıp salata yapılıyor. Biraz sabredip belli bir süre sirkeli suda bekletmek tehlikelere karşı korunma açısından çok önemli. Marulu yıkadıktan sonra sirkeli suya bırakıp 10-15 dakika, belki vaktimiz varsa daha fazla beklettikten sonra salata yapıp tüketmemiz yararlı olur. Sirkeli suyun da hiçbir şekilde besin değeri kaybına olumsuz etkisi yoktur" şeklinde konuştu.