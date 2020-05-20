Marul uykusuzluğa karşı iyi geliyor

Ilıman mevsimde yetişen ve geniş yapraklı olan marul, salataların vazgeçilmez bir sebzesi olmakla birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan marul, sindirimi düzenliyor, uyku problemlerine de birebir geliyor. İşte marulun tüm faydaları...

- Marul güçlü bir antioksidandır.

- Marul, cilt sağlığına birebir gelmektedir. Cildin uzun zaman parlak olmasını sağlar.

- Metabolizmayı düzenler, yağ yakımını hızlandırır.

- Kalp sağlığına birebir gelir. Arter damarları korur, kalp krizi riskini azaltır.

- Marul kan dolaşımını hızlandırır.

- Mide rahatsızlıklarına karşı son derece etkilidir.

- Anti-mikrobiyal özelliği sayesinde vücuttaki iltihapları söküp atar.

- Sivilce ve akne oluşumunu engeller.

- Marul, enfeksiyonlu hücreleri ve ödem oluşumunu önler.

- K vitamini bakımından zengin olan marul, bu özelliği ile birlikte kemik erimesini engeller.

- Marul, damar tıkanıklığını önler.

- Uzmanlar, her akşam tüketilen marulun uykuyu düzenlediğini söylemektedir.