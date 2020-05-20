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Marul uykusuzluğa karşı iyi geliyor

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Sağlık

Marul uykusuzluğa karşı iyi geliyor

Salataların vazgeçilmez bir sebzesi olan marul, sindirimi düzenlemekte ve uyku problemlerine birebir gelmektedir. Uzmanlar marulun her mevsimde sık sık tüketilmesini önermektedir. Peki marulun faydaları nelerdir? İşte marul ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Yeniakit Publisher
2020-05-20 05:41:00 -
Marul uykusuzluğa karşı iyi geliyor

Ilıman mevsimde yetişen ve geniş yapraklı olan marul, salataların vazgeçilmez bir sebzesi olmakla birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan marul, sindirimi düzenliyor, uyku problemlerine de birebir geliyor. İşte marulun tüm faydaları...

- Marul güçlü bir antioksidandır.
- Marul, cilt sağlığına birebir gelmektedir. Cildin uzun zaman parlak olmasını sağlar.
- Metabolizmayı düzenler, yağ yakımını hızlandırır.
- Kalp sağlığına birebir gelir. Arter damarları korur, kalp krizi riskini azaltır.
- Marul kan dolaşımını hızlandırır.
- Mide rahatsızlıklarına karşı son derece etkilidir.
- Anti-mikrobiyal özelliği sayesinde vücuttaki iltihapları söküp atar.
- Sivilce ve akne oluşumunu engeller.
- Marul, enfeksiyonlu hücreleri ve ödem oluşumunu önler.
- K vitamini bakımından zengin olan marul, bu özelliği ile birlikte kemik erimesini engeller.
- Marul, damar tıkanıklığını önler.
- Uzmanlar, her akşam tüketilen marulun uykuyu düzenlediğini söylemektedir.

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