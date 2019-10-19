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Maruf ve münker nedir?

İmam Gazali'den rivayetle Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor, "Allahü teâlânın yeryüzünde şehitlerden üstün mücahidleri vardır. Bunlar, emr-i maruf ve nehy-i münker yapanlardır."

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:37
Maruf ve münker nedir?

Maruf nedir?

Önce kavramı tanıyalım:

Maruf”, bilgi anlamındaki marifetten gelir. Örf de aynı köktendir. Marifet bir bilgi türüdür ve bir şeyi dış görünüşüyle, duyulara gelebilen özellikleriyle tanımadır, tanıyıp benimsemedir. Buna göre “maruf” tanınan, bildik olan, benimsenen şeydir.

Kavram olarak baktığımızda marufun iki boyutunun olduğunu görürüz:

Dinin, yani Şeriatın açık ve herkesin bildiği öğretilerinden, emir ve yasaklarından olduğu için maruf olan şeyler.

Dinin yaşandığı bir toplumda ona aykırı olmayan ve toplumun fertleri ve aklıselim tarafından güzel bilinen, hüsnükabul gören, örf haline gelen şeyler.

Birinci boyutu vahyin, ikinci boyutu ise vahyin insandaki temsilcisi olan maşeri aklın düzenlediği alandır. Bunun bir anlamı da şudur: Ana hatlarını vahyin belirlemediği bir akıl her alanda marufu bulamaz. Kaldı ki, maruf her bir aklın tek başına bulduğu iyi de değildir. Ortak aklın, maşeri vicdanın, cumhurun güzel bulduğu ve kabullendiği şeydir.

İşte İslam böyle bir kabule değer veriyor ve doğruyu ve güzeli bulmada bunu bir ölçü sayıyor. Sadece ahlaki alanda değil, pek çok hukuki düzenlemede de maruf/örf ile hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu durum beşeri hukuk sistemlerinde bile “genel ahlaka karşı suçlar” diye, tanımı örfe bırakılmış bir kural haline getirilmiştir.

O halde “maruf” dinin emir ve yasakları ve ortak İslam aklının bunlara bağlı olarak ulaştığı iyilik ve güzelliklerdir. Peki marufun zıddı münker nedir?

Münker nedir?

Münker ise bunun tam zıttıdır, negatifidir. Kelimenin kökünde bilinmezlik/nekre vardır. Bir şey ya dinin onu reddettiği, tanımadığı için, ya da ortak İslam aklının iyi bulmadığı, benimsemediği için münker olur.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:37
  1. Maruf nedir?
  2. Maruf
  3. Şeriat
  4. münker
  5. Münker nedir?

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