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Ekonomi Martta kurulan şirket sayısı arttı
Ekonomi

Martta kurulan şirket sayısı arttı

Kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 10.4 artarak 9 bin 856’dan 10 bin 879’a çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:36:00 -
Martta kurulan şirket sayısı arttı

Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 26.5 artarak 769’dan 973’e yükseldi. Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.5, kapanan şirket sayısı yüzde 27.5 artış kaydetti. Geçen ay 155 kooperatif kuruldu. Şirketlerin ve kooperatiflerin yüzde 38.5’i İstanbul, yüzde 10’u Ankara, yüzde 6.1’i İzmir’de açıldı. Martta kurulan bin 202 yabancı ortak sermayeli şirketin 65’i İran, 57’si Suriye ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 124’ü anonim, bin 78’i limited statüsünde. Bu yıl kurulan şirketlerin 478’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 206’sı gayrimenkul acenteleri ve 179’u işletme ile diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer alıyor.

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