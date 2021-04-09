Martta en yüksek getiriyi dolar sağladı

Geçen ay Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde Euro yüzde 2.4 kazandırırken; külçe altın yüzde 1.29, mevduat faizi (brüt) yüzde 2.78, Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi yüzde 6.26 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 7.26 kaybettirdi. TÜFE’yle indirgendiğinde Euro yatırımcısına yüzde 5.49, külçe altın yüzde 1.69 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.16 kâr; BIST 100 Endeksi yüzde 3.43 ve devlet iç borçlanma senetleri yüzde 4.46 zarar ettirdi. BIST PRİM YAPTI BIST 100 Endeksi 3 aylık değerlendirmede TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 3.56’yla yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Endeks, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde ise yüzde 0.75 zarara uğrattı. 3 aylık dönemde külçe altın Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 14.7, TÜFE’yle indirgendiğinde ise yüzde 11’le en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 13.24’le ve TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 23.21’le en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 23.93, TÜFE’yle indirgendiğinde ise yüzde 17.23’le en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.