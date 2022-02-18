Martinez takımı Porto'yu sırtladı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Porto sahasında Lazio'yu konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Porto, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi.
Estadio Do Dragao'da oynanan mücadeleyi Porto 2-1 kazandı. Porto'ya galibiyeti getiren golleri, 37. ve 49. dakikalarda Antonio Martinez kaydetti. Lazio'nun tek golü golü 23. dakikada Mattia Zaccagni'den geldi.
Porto ile Lazio, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçını 24 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynayacak.