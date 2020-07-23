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Spor

Martin Skrtel, transfer teklifini açıkladı!

Medipol Başakşehir'le profesyonel futbol kariyerinin ilk şampiyonluk sevincini yaşayan Martin Skrtel, ülkesi Slovakya'da yayım yapan bir internet sitesine verdiği demeçte Sparta Prag'dan transfer teklifi aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:45:00 -
Martin Skrtel, transfer teklifini açıkladı!

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz ayrıldıktan sonra önce Atalanta'nın yolunu tutan Martin Skrtel, yeni takımında üç hafta geçirdikten sonra bu kez de Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. Turuncu Lacivertliler ile futbolculuk kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan 35 yaşındaki stoper, ülkesinde yayım yapan bir internet sitesine verdiği röportajda flaş bir itirafta bulundu.

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