Martin Skrtel Atalanta'da - Fenerbahçe'den ayrılan Martin Skrtel, Atalanta'ya transfer oldu



ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak futbolcu Martin Skrtel'ı kadrosuna kattı. İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, son 3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Slovak stoper ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi. Serie A'da geçen yıl başarılı bir sezon geçirerek ligi 3. sırada tamamlayan Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

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