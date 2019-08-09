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Martin Skrtel Atalanta'da

- Fenerbahçe'den ayrılan Martin Skrtel, Atalanta'ya transfer oldu

09 Ağustos 2019 Cuma 20:22
Martin Skrtel Atalanta'da


ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak futbolcu Martin Skrtel'ı kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, son 3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Slovak stoper ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Serie A'da geçen yıl başarılı bir sezon geçirerek ligi 3. sırada tamamlayan Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:22
  1. Atalanta
  2. Futbol
  3. İtalya Serie A
  4. Martin Skrtel

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