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Mart ayının MVP'si Calathes

Panathinaikos forması giyen Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu oldu

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:40
Mart ayının MVP'si Calathes


İSTANBUL (AA) - Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Yunanistan temsilcisinin 5 maçın 4'ünü kazandığı mart ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Mart ayında maç başına 14,6 sayı, 10,2 asist, 6 ribauntla oynayan 30 yaşındaki oyun kurucu Calathes, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:40
  1. Basketbol
  2. MVP
  3. THY Avrupa Ligi

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