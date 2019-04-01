Mart ayının MVP'si Calathes Panathinaikos forması giyen Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu oldu



İSTANBUL (AA) - Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Yunanistan temsilcisinin 5 maçın 4'ünü kazandığı mart ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Mart ayında maç başına 14,6 sayı, 10,2 asist, 6 ribauntla oynayan 30 yaşındaki oyun kurucu Calathes, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.

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