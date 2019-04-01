Mart ayının MVP'si Calathes
Panathinaikos forması giyen Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu oldu01 Nisan 2019 Pazartesi 15:40
İSTANBUL (AA) - Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Yunanistan temsilcisinin 5 maçın 4'ünü kazandığı mart ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.
Mart ayında maç başına 14,6 sayı, 10,2 asist, 6 ribauntla oynayan 30 yaşındaki oyun kurucu Calathes, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.
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