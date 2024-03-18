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Dünya Mart ayında sıcaklık rekoru kırıldı! Termometre 60 dereceyi gösterdi
Dünya

Mart ayında sıcaklık rekoru kırıldı! Termometre 60 dereceyi gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-03-18 20:04:00 - 2024-03-18 20:07:31
Mart ayında sıcaklık rekoru kırıldı! Termometre 60 dereceyi gösterdi

Sıcaklık rekorunun kırıldığı Mart ayında, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde termometreler 60,1 dereceyi gösterdi.

Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'ne dayandırılan haberlere göre, 16 Mart'ta Rio de Janeiro kentinde tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru kayıtlara geçti.

Hissedilen sıcaklık 60 dereceyi aştı

Kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.

Uzmanlar, "El Nino" kaynaklı hava olayları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini belirtmişti.

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