Mart ayı kira artış oranı sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Söz konusu enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Enflasyon rakamları bu oranın belirlenmesi için bekleniyor. Kirada oturanlar ve birçok ev sahipleri mart ayına girmemizle beraber zam oranı hakkında sorgulamalara başladı. Peki, mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Mart ayı kira artış oranı ne kadar?

Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Mart ayı kira artış oranı henüz belirlenmedi. Artış oranına ilişkin veriler duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlardan sonra kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış oldu. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapılabilecek.