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Mart ayı ihracat rakamları açıklandı

Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 885 milyon 166 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu- En fazla ihracat artışı yüzde 95,5 ile savunma ve havacılık sanayii'nde gerçekleşti

04 Nisan 2019 Perşembe 12:27
Mart ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 885 milyon 166 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 885 milyon 166 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 830 milyon 802 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 681 milyon 910 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 95,5 ile savunma ve havacılık sanayii'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,3'lük azalışla 12 milyar 671 milyon 355 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,9 gerilemeyle 1 milyar 957 milyon 112 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilikte ise yüzde 2,2 azalışla 368 milyon 546 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.


-En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya,İspanya, ABD oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MARTSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20182019Değişim('19/'18) Pay(19)(%)2017 - 20182018 - 2019Değişim('19/'18) Pay(18)(%)
I. TARIM1.994.9221.957.112-1,912,021.760.04922.604.5503,912,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.318.3161.245.810-5,57,614.772.65814.972.2701,48,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar veMamulleri 599.952588.536-1,93,66.348.6216.712.9395,73,8
Yaş Meyve ve Sebze 207.195144.116-30,40,92.359.5392.191.043-7,11,2
Meyve Sebze Mamulleri 141.218128.247-9,20,81.471.2501.562.0056,20,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 114.735118.7673,50,71.309.3371.403.6527,20,8
Fındık ve Mamulleri 124.563137.50610,40,81.801.7451.658.351-8,00,9
Zeytin ve Zeytinyağı 47.25135.139-25,60,2405.866321.662-20,70,2
Tütün 65.10373.69013,20,5980.2141.023.7804,40,6
Süs Bitkileri ve Mam.18.29919.8088,20,196.08798.8382,90,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER219.741238.5228,51,52.348.6102.565.8009,21,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller219.741238.5228,51,52.348.6102.565.8009,21,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ456.864472.7803,52,94.638.7815.066.4809,22,8
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri456.864472.7803,52,94.638.7815.066.4809,22,8
II. SANAYİ12.705.84012.671.355-0,377,6125.496.069137.314.9239,477,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.171.8811.114.308-4,96,812.106.22112.289.2821,56,9
Tekstil ve Hammaddeleri791.163728.443-7,94,58.278.1328.317.9170,54,7
Deri ve Deri Mamulleri 168.928176.6394,61,11.600.2871.681.6225,10,9
Halı 211.790209.226-1,21,32.227.8012.289.7422,81,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.560.0601.830.80217,411,216.119.22118.174.18212,710,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.560.0601.830.80217,411,216.119.22118.174.18212,710,2
C. SANAYİ MAMULLERİ9.973.8989.726.244-2,559,597.270.627106.851.4609,859,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.678.4691.681.9100,210,317.484.87717.638.3900,99,9
Otomotiv Endüstrisi3.144.0722.885.166-8,217,729.753.44931.099.1464,517,4
Gemi ve Yat79.22799.64125,80,61.217.6211.080.249-11,30,6
Elektrik Elektronik1.028.303994.895-3,26,110.950.28111.310.7323,36,3
Makine ve Aksamları635.697700.30010,24,36.436.9827.507.92016,64,2
Demir ve Demir Dışı Metaller 752.662713.064-5,34,47.217.4668.117.78112,54,6
Çelik1.287.2661.318.7082,48,112.034.37015.685.02330,38,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri266.845317.38318,91,92.780.0623.108.13011,81,7
Mücevher522.430299.611-42,71,83.346.0954.371.70830,72,5
Savunma ve Havacılık Sanayii147.927289.22595,51,81.775.3712.266.80827,71,3
İklimlendirme Sanayii417.499414.953-0,62,54.159.8534.545.6279,32,5
Diğer Sanayi Ürünleri13.50111.388-15,70,1114.200119.9465,00,1
III.MADENCİLİK376.898368.546-2,22,34.771.9454.425.530-7,32,5
Madencilik Ürünleri376.898368.546-2,22,34.771.9454.425.530-7,32,5
T O P L A M(TİM*)15.077.66014.997.013-0,591,8152.028.063164.345.0038,192,2
İhracatçıBirlikleri Kaydından Muaf İhracat475.827490.8023,13,08.292.3094.735.865-42,92,7
ÖZEL İHRACATTOPLAMI15.553.48715.487.815-0,494,8160.320.371169.080.8685,594,8
Antrepo veSerbest Bölgeler Farkı698.835845.76721,05,27.867.6699.242.74117,55,2
GENEL İHRACATTOPLAMI16.252.32116.333.5810,5100,0168.188.040178.323.6096,0100,0


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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:27
  1. ihracat rakamları
  2. TİM

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