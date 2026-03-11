  • İSTANBUL
Sıcak saatler! İran: ABD üslerini ağır füzelerle vurduk

Sıcak saatler! İran: ABD üslerini ağır füzelerle vurduk

İran'dan yapılan açıklamada "Bölgedeki ABD üslerine ağır füzelerle saldırı gerçekleştirdik" ifadeleri kullanıldı.

İran, bölgedeki ABD üslerini 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr, İmad ve Kadr füzeleriyle yeniden vurduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sadık Vaat-4 Operasyonu'nun 39. dalgasının ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ile diğer isimler adına düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu dalgada, Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki suçlu ve terörist Amerikan ordusunun üsleri Kadr, Hürremşehr ve İmad sistemleri ile imha edilmiştir." denildi.

 

Misillemede, bölgedeki hangi ABD üslerinin hedef alındığına ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İran'dan atılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

Hem Katar hem de BAE'den şu ana kadar herhangi bir isabet rapor edilmedi.

Yorumlar

koparan

Özlemiştik bu tip haberleri almayı..!

hasel

Haklı olan İranı destekliyoruz.
