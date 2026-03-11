  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Siyonist kanallarda 'infaz' listesi yayınlandı! İşte katil İsrail'in İran yönetimini bölecek hain planı
Dünya

Siyonist kanallarda 'infaz' listesi yayınlandı! İşte katil İsrail'in İran yönetimini bölecek hain planı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Siyonist kanallarda 'infaz' listesi yayınlandı! İşte katil İsrail'in İran yönetimini bölecek hain planı

Orta Doğu’daki savaşın 12’nci gününde Siyonist şer ittifakı, askeri saldırılarını kalleşçe suikast planlarıyla derinleştiriyor. Katil İsrail’in yayın organı Kanal 14’te paylaşılan ‘İnfaz Listesi’, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’i ilk sıraya koyarak açıkça bir devlet terörü beyanında bulundu. Ayetullah Ali Hamaney’in şehadetinin ardından liderliği devralan Mücteba Hamaney’e yönelik saldırı girişimi Tahran tarafından doğrulanırken, Siyonist uşağı analistler "kim ölecek, kim kalacak" hesabı yaparak insanlık dışı bir şova imza attı.

28 Şubat’ta müzakere masasını devirerek İran’a saldıran ABD ve İsrail, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için ‘kaos’ senaryosunu devreye soktu. İran’ın yönetim kademesini tamamen tasfiye etmeyi hedefleyen Siyonist rejim, canlı yayınlarda devlet adamlarını hedef göstererek uluslararası hukuku bir kez daha ayaklar altına aldı.

Listenin bir numaralı ismi olan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in hedef alındığı iddiaları bölgeyi ayağa kaldırdı. Siyonist kaynaklar saldırının "başarılı" olduğunu yaymaya çalışsa da Tahran’dan yalanlama gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile irtibat kurulduğunu ve kendisinin sağlığının yerinde olduğunu bizzat açıkladı.

İsrail, Hamaney’i devre dışı bırakarak İran’da bir yönetim boşluğu oluşturmaya çalışsa da, Tahran’ın bu provokasyona karşı kenetlendiği görülüyor.

Listenin ikinci sırasında, İran siyasetinin tecrübeli ismi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani yer alıyor. Siyonist analistler, Laricani’nin şu an İran’daki en etkili yürütme gücü olduğunu belirterek, suikast planlarının Mücteba Hamaney’den sonraki ana hedefi olduğunu gizlemiyorlar.

PEZEŞKİYAN LİSTEDE YOK!

İsrail’in yayımladığı infaz listesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yer almaması, Siyonistlerin ‘parçala ve yönet’ taktiğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Katil İsrailli avanaler, Pezeşkiyan’ın Devrim Muhafızları üzerinde bir ağırlığı olmadığını iddia ederek onu "etkisiz eleman" gibi göstermeye çalıştı.  

KATİL İSRAİL’İN HEDEFİ’NDEKİ DİĞER İSİMLER

Siyonist rejimin hedefindeki diğer isimler ise İran devletinin omurgasını oluşturuyor:

1-      Gulam Hüseyin Muhsin-Ejei (Yargı Başkanı)

2-      Muhammed Bagır Galibaf (Meclis Başkanı)

3-      Ali Abdullahi (Merkez Karargah Komutanı)

4-      Ahmed Vahidi (Devrim Muhafızları Komutanı)

