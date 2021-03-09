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Eğitim Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Eğitim

Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:13:00 -
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart’a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.

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