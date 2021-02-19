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Dünya Mars'tan ilk fotoğraf geldi
Dünya

Mars'tan ilk fotoğraf geldi

NASA'nın perseverence isimli keşif aracı Mars'tan ilk fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 10:10:00 -
Mars'tan ilk fotoğraf geldi

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

Jezero Krateri'ne iniş gerçekleştiren Perseverance, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

İlk fotoğraf

Dünyanın ilgisini çeken bu araçtan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Mars'a iniş yapan araç, ilk fotoğrafı "Mars'ta güvendeyim. Perseverance sizi her yere götürür." mesajı ile paylaştı.

Fotoğrafın inişten saniyeler sonra çekildiği için objektiflerin tozlu olduğu, ilerleyen saatlerde daha yüksek çözünürlüklü fotoğrafların geleceği açıklandı.

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Yorumlar

Putsavar

amerika REİSİMİN UZAY ÇAĞINI BAŞLATMASINI HASETLE KISKANDI.REİSİM UZAY LİDERİ OLOACAK EYYY CAAAAHAAAPELİİİİ ZINDIKLAR
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Abdulkerim Şanlı

Reis yaparız demişse yapar. Marsa da gideriz Güneşe de. CHPli istanbul belediyesi yüzünden Taksimden Elmadağa gidemiyor ama maaşallah reis uzay hesaplamaları yapıyor. Dünya alem görsün Türkün gücünü
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