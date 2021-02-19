Mars'tan ilk fotoğraf geldi

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

Jezero Krateri'ne iniş gerçekleştiren Perseverance, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

İlk fotoğraf

Dünyanın ilgisini çeken bu araçtan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Mars'a iniş yapan araç, ilk fotoğrafı "Mars'ta güvendeyim. Perseverance sizi her yere götürür." mesajı ile paylaştı.

Fotoğrafın inişten saniyeler sonra çekildiği için objektiflerin tozlu olduğu, ilerleyen saatlerde daha yüksek çözünürlüklü fotoğrafların geleceği açıklandı.