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Teknoloji Mars'ta heyecanlandıran keşif! Şekli şaşırtı
Teknoloji

Mars'ta heyecanlandıran keşif! Şekli şaşırtı

Fransız basını, Türkiye ile Kazakistan arasında ilişkilerin geliştiği bir dönemde olayların patlak verdiğini yazdı. Le Monde'nin haberinde, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nı geliştirme çabalarına işaret edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 15:45:00 -
Mars'ta heyecanlandıran keşif! Şekli şaşırtı

Uzay aracı Mars'ta dev büyüklüğünde buz kütlesi keşfetti. Fotoğrafı görenler üzerine pudra şekeri dökülmüş pastaya benzetti.

Son zamanlarda birçok ülke Mars'ı daha yakından gözlemlemek için uzay aracı gönderiyor.

Kızıl gezegene karşı olan merak duygusu tüm dünyayı harekete geçiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Mars'taki Valles Marineris isimli kanyonun altında Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesinin olduğunu tespit eden ExoMars Trace Gas Orbiter, şimdi de yüzeydeki su buzu kütlesini görüntüledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars yörüngesindeki uzay aracının kaydettiği görüntüyü paylaştı.

Uzaktan çekilen görüntüler, üzerine pudra şekeri dökülmüş pastaya benzetildi.

Fotoğrafta görülen volkanik krater, kızıl gezegenin kuzey kutbu yakınlarındaki Vastitas Borealis adlı ovasında yer alıyor.

ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak yürüttüğü ExoMars Trace Gas Orbiter uydusu, 2016 yılında fırlatıldı.

Uzay ajansları, bu görevle Mars atmosferindeki metanı ve diğer gazları detaylı şekilde inceleyebiliyor.

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