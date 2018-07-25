Mars’ta göl tespit edildi!

Science dergisi, bugün dünyanın gidişatını değiştirebilecek bir habere imza attı.

Dergiye konuşan bilim insanları, Mars'ın güney buzullarının yaklaşık bir buçuk kilometre altında, yaklaşık 20 kilometre boyunca uzanan bir yer altı gölü bulunduğunu ifade etti.

Bu büyük su birikintisi, 2012-2015 arasında radyo dalgalarıyla yapılan haritalama çalışmaların neticesinde bulundu.