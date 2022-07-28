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Yerel Marmaris’te yine orman yangını mı var? Marmaris'in hangi bölgesinde orman yangını çıktı?
Yerel

Marmaris’te yine orman yangını mı var? Marmaris'in hangi bölgesinde orman yangını çıktı?

Son dakika haberine göre Marmaris'te yeniden orman yangını çıktı. Marmaris'te başlayan orman yangını nedeniyle vatandaşlar Marmaris’te yine orman yangını mı var? Marmaris'in hangi bölgesinde orman yangını çıktı? sorularını sormaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 19:57:00 - 2022-07-28 19:58:24
Marmaris’te yine orman yangını mı var? Marmaris'in hangi bölgesinde orman yangını çıktı?

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide orman yangını çıktı. Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Ekiplerin yangına 34 arazöz,5 iş makinası karadan müdahale ederken, havadan 10 helikopter 5 uçak alevlerle mücadele ediyor.  Yangına hızlı ve yerinde müdahale ile alevlerin büyümeden kontrol altına alınması bekleniyor.

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