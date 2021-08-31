  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD Büyükelçisinden Ayasofya paylaşımı
Adana'daki orman yangınında yeni gelişme
"AFAD devletimizin yardım eli"
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Yerel Marmaris'te yanan orman alanlar yeniden yeşillendiriliyor
Yerel

Marmaris'te yanan orman alanlar yeniden yeşillendiriliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da meydana gelen, 9 gün süren ve yaklaşık 11 bin hektar alanda etkili olan yangının izlerini silmek için çalışma yürütülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:36:00 -
Marmaris'te yanan orman alanlar yeniden yeşillendiriliyor

Yanan alanlardaki soğutma çalışmalarının bitmesinin hemen ardından yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü temizlik çalışması başlattı.

İlk etapta yanan alanlardaki kömürleşmiş ağaç gövdeleri bölgelerden çıkartılıyor. Bu alanlarda bir daha yeşerme ihtimali olmayan yanmış ağaçlar ise kesilerek temizlenecek.

Yapılan çalışmaların ardından bölge fidan dikimine hazır hale gelecek.

Bu kapsamda, Marmaris'in İçmeler, Osmaniye, Bayır, Turunç ve Hisarönü mahallelerinde kesim ekipleri çalışmalarına başladı.

Ekipler, yanan alanlardaki ağaçlar kesip, temizlenen bölgede tomrukları da istifliyor.

Kesim çalışmalarının ardından bölgenin doğal yapısı ile uyumlu tohum saçılacak, fideleme işlemi gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay