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Aktüel

Marmaris’te sanal bahis operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sanal bahis çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda sanal bahis çetesine yardım ettiği ileri sürülen birisi görevde, emekli, ihraç ve açıkta olan 4 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:07:19 -
Marmaris’te sanal bahis operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sanal bahis çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda sanal bahis çetesine yardım ettiği ileri sürülen birisi görevde, emekli, ihraç ve açıkta olan 4 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütlü olarak sanal bahis oynatan çeteye yardım eden, lojistik destek veren kamu görevlilerine yönelik olarak operasyon düzenlendi.


Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma, soruşturmanın gizliliğini ihlal, tarihi eser kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanma suçlarından birisi halen görevde, ikisi ihraç ve birisi emekli M.N.İ. M.Ö. ve A.K. ve birisi firar dört emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen 4 emniyet görevlisinden birisi yeni meslekten ihraç edilmiş polis memuru, birisi yakın zamanda emekliye ayrılmış polis memuru, birisi açıkta Emniyet Amiri ve birisi halen grevde olan 4 şüpheliden 3’ü yakalanarak mevcutlu olarak, sorgulanmak üzere dosya savcısına çıkarıldı.


Firarda olan bir kişinin arama çalışmaları sürüyor.

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