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Marmaris’te oy sayma işlemi başladı

Marmaris’te sandıklar kapandı oy sayma işlemi başladı.

31 Mart 2019 Pazar 17:44
Marmaris’te oy sayma işlemi başladı

Marmaris’te sandıklar kapandı oy sayma işlemi başladı.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan ilk seçimde Marmaris’te sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. 212 sandığın kurulduğu ilçede 68 bin 515 seçmenin bulunuyor. Marmaris’te beş aday belediye başkanı adayı olabilmek için yarışa girdi. Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Serkan Yazıcıoğlu, DSP Adayı Ali Acar, CHP Adayı Mehmet Oktay, Saadet Partisi Adayı İlhan Özer ve Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Burhan Karataşoğlu aday olan isimlerdi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:44
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