  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar kıssası

Veysel Karani kıssası

Yakup Aleyhisselamın ricası

Habil ve Kabil kıssası

Lokman Hekim'in oğluna nasihatleri
için kalan
Aktüel

Marmaris'te berber, kuaför ve güzellik merkezleri müşteri bilgilerini kaydedecek

Yeniakit Publisher
2020-05-15 21:12:57 -
Marmaris'te berber, kuaför ve güzellik merkezleri müşteri bilgilerini kaydedecek

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında berber, güzellik salonu ve kuaförlere gelen müşterilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kayıt altına alınmasına karar verildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar görüştüğü belirtildi.

Kurulun, 65 yaş üstü ve kronik rahatlığı bulunanlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma saatlerinde diğer vatandaşların gönüllü olarak evde kalmaları yönünde tavsiye kararı aldığı vurgulandı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde çalışanların veya müşterilerinin vaka olarak saptanması durumunda sağlık personelinin etkin filyasyon yapabilmesi için müşteri ve hizmet veren personel bilgililerinin önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müşterilerin geliş tarihi-saati, adı-soyadı ve iletişim bilgileri ile işlemin kim tarafından uygulandığının iş yeri sorumlusu tarafından kayıt altına alınması, randevu defterinin pandemi süresince gerektiğinde yetkililere ibraz etmek koşuluyla titizlikle saklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı