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Spor Marmaris'te adrenalin tutkunları sörf keyfi yaşadı
Spor

Marmaris'te adrenalin tutkunları sörf keyfi yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:52:24 -
Marmaris'te adrenalin tutkunları sörf keyfi yaşadı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde rüzgarı değerlendiren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 25 kilometreyi bulan keşişleme, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar renkli görüntüler oluştururken, sörfçüleri kıyıdaki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Sörf tutkunlarından Esra Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sörfü çok sevdiğini, rüzgarı da sörfe olanak tanıdığı için sevdiğini belirtti.

Han, "Güneşli bir hava. Rüzgar çok olmasa da sörf yapmamıza olanak sunuyor. Rüzgar esiyor, biz de değerlendiriyoruz. Çok keyifli. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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