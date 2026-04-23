Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler Oy verdikleri CHP'li belediyeye pankartlı isyan

Pankartta, "Adalet çağrısı yapanlara sesleniyoruz. Yönettiğiniz belediyede yaşadığımız uygulamalarda adalet duygusunun zedelendiğini düşünüyoruz. Sınırlarımızın, mülkiyetimizin ve yapılarımızın olumsuz etkilenmemesini istiyoruz. Kararların şeffaf, eşit ve kamu yararına uygun şekilde alınmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Site yönetici yardımcısı Adem Irmak, yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan sitelerinde yapılan uygulamaya tepki göstererek, "Biz burada 30 yıldır yaşıyoruz. Şimdi ‘18 uygulaması yapıldı' denilerek sınırlarımız yok sayılıyor. Duvarlarımız yıkılarak yol yapılmak isteniyor. Ama ilginç olan şu ki yapılacak yol başka bir parselin içinde kalıyor" dedi.

Irmak, süreçten haberdar edilmediklerini vurgulayarak, "Haberimiz olmadan 480 metrekarelik alan başkalarına hisse verilmiş, 230 metrekare de tapumuzdan düşmüş. Bunu ancak mahkeme kararı gelince öğreniyoruz. Belediyede karşımızda muhatap bulamıyoruz. Sadece ‘uygulama yapıldı' deniliyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanan durumu "akıl almaz" olarak nitelendiren Irmak, "30 yıllık yolu başkasının parseline kaydırmışlar. Bizim duvar yıkılacak, yol yapılacak ama yol başkasının arsasında kalacak. Böyle bir şey olabilir mi? Ayrıca bazı hissedarlar bizden para talep ediyor. Bu işin içinden çıkamıyoruz" diye konuştu.

Site yöneticisi Yavuz Nuhoğlu ise sitede yaşayanların büyük bölümünün yaşlı olduğunu belirterek, "1994 yılında yapılmış bir site burası. 34 hane var, 29'u doğrudan mağdur. İnsanlar çok tedirgin. Tansiyon hastası olanlar var, tek geçim kaynağı bu ev olanlar var. Muhtemel bir yıkım ya da masrafın altından kalkmaları mümkün değil" dedi.

Süreçle ilgili hiçbir resmi bilgilendirme yapılmadığını iddia eden Nuhoğlu, "2023 yılında imar planında değişiklik yapılmış ama bize herhangi bir tebligat gelmedi. Yaklaşık 3 bin metrekarelik arazimizin 500 metrekaresi yedi hissedara paylaştırılmış. Kat mülkiyeti olan bir siteye sonradan ortak eklenmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay belediyenin imar ekiplerine yönelik operasyonun ardından yaşanan süreçten dahada tedirgin olduklarını dile getiren Yavuz Nuhoğlu, "Bu mülkü, yani bu sistemi yapan müteahhide kadar gittik. Müteahhit bile ‘böyle bir şey olması mümkün değil' diyor. ‘Biz Muğla Bayındırlık'tan aldığımız plan ve projeye göre inşaat yaptık' diye anlatıyor. Yönetici arkadaşımız Adem Bey de Muğla Bayındırlık'a gitti ama oradan da bir sonuç çıkmadı. Adli yollar, avukat süreçleri var ama mağduriyet çok büyük.

Arsamız mı gidecek, bizden para mı talep edilecek bilmiyoruz. Hiç olmadık bir yerde, son 3-4 ayda ortaya çıkan bir durum bu. Sıkıntımızı nasıl gidereceğiz, kim bize destek olacak bilmiyoruz. Belediye başkanına kadar çıktık ancak bir çözüm bulamadık. Yaşananların içinde çelişkili durumlar var. Acaba arkasında farklı bir durum mu var, onu da bilmiyoruz. Kanunen ne çıkarsa bakacağız, bekliyoruz" ifadelerini kullanarak arkalarında devlet gücünü görmek istediklerini belirttiler.

Tüm yasal yollara başvurduklarını belirten site sakinleri adına konuşan Yavuz Nuhoğlu, "Dilekçeler verdik, CİMER'e yazdık, mahkeme sürecini başlattık. Ama şu ana kadar bir sonuç alamadık. İnsanlar bana ‘Ne olacak?' diye soruyor, ben de teselli etmeye çalışıyorum. Yaşlılarımız çok huzursuz. Biz sıradan vatandaşlarız, tek istediğimiz adil bir çözüm. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.