Marmaris’te 33 ressam 66 eserini sergileyecek

Uluslararası Sanat ve Sanatkârlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) tarafından 30 Ağustos’ta Muğla’nın Marmaris ilçesinde 33 ressam toplam 66 eserini sergileyecek.

SAKÜDER kuruluşunun 14. Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yılı nedeniyle 33 ressamın 66 eserini sergileyeceği belirtildi. SAKÜDER Başkanı Ali Eser 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 18.00’de Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi, Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleşecek resim sergisine tüm Marmaris halkını davet etti. Eser etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi; “Sergimizin açılışına, Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet Oktay, bölge milletvekillerimiz, basın mensupları ve siz değerli sanatçılarımız, Marmaris’te yaşamını sürdüren sanatsever dostlarımız özel davetlimiz olup, açılışımız basın ve davetliler huzurunda yapılacaktır. Gerçekleştireceğimiz Marmaris Sanat Buluşması Resim Sergimizin açılışında SAKÜDER 14. Yıl Şükran Plaketleri Sergimizin Onur Konuğu olan Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet Oktay ve SAKÜDER Seramik Sanatçımız Tülay Yıldız’a takdim edilecektir. Bu sergide İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Çorum olmak üzere 33 ressam sanatçımızın 2’şer eseri sergilenecektir. Atamızın göstermiş olduğu sanat ışığında sanatı yaşatmak adına sanatı koruyan, sanatçıya destek olan SAKÜDER olarak kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak ve toplumumuzun aynası olan sanatçılarımızı halkla buluşturarak eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmak en büyük ülkümüzdür. SAKÜDER ressamın fırçası, yazarın kalemi, müziğin sesi, kısaca sanatçının çığlığı olmak için var olmaya devam edecektir. Program ise şu şekilde gerçekleşecektir; Saat 17.00 Sulu Boya Canlı Performans Sunumu - Sanatçı Nejat Orhan, Saat 18.00 açılış konuşmaları - SAKÜDER Başkanı Ali Eser, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay,SAKÜDER 14. yıl şükran plaketlerinin takdim edilmesi, sergide yer alan sanatçılara katılım belgelerinin takdim edilmesi, Kokteyl ikramı eşliğinde serginin gezilmesi, Saat 20.00 yemekli gala gecesi.”

Yapılan açıklamada 30 Ağustos 2019 Cuma günü açılacak serginin 5 Eylül 2019 tarihine kadar gezilebileceği ifade edildi.