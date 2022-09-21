Marmaris helikopter mi düştü? Marmaris ölen yaralanan var mı isimleri:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları sebebiyle Kastamonu'dan Marmaris'e gelen yangın söndürme helikopteri düştü. Peki, olayda ölen yaralanan var mı?
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve 500 orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Kastamonu'dan Marmaris'e yangın söndürme çalışması için giden helikopter düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.