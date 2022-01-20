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Siyaset 'Marmaray'ı Ecevit yaptı' diyen Tuncay Özkan'dan yeni bomba!
Siyaset

'Marmaray'ı Ecevit yaptı' diyen Tuncay Özkan'dan yeni bomba!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti hükümetinin verdiği asgari ücret, emekliye bayram ikramiyesi, TRT payının kaldırılması, 3600 ek gösterge çözümü, muhtarların maaşı artışı gibi konuların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde hayata geçirildiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 16:26:00 -
'Marmaray'ı Ecevit yaptı' diyen Tuncay Özkan'dan yeni bomba!

Yeni Akit/Ankara

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti hükümetinin verdiği Asgari ücret, emekliye bayram ikramiyesi, TRT payının kaldırılması, 3600 ek gösterge çözümü, muhtarların maaşı artışı gibi konuların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde hayata geçirildiğini iddia etti. Özkan paylaşımında, “Asgari ücreti dile getirdi, artış sağlandı Taşeronda kısmi çözümü o sağladı Emekliye bayram ikramiyesini ilk o söyledi TRT payı onun sayesinde kaldırıldı 3600 ek gösterge dedi, gündeme alındı Muhtarların maaşı arttı. Yakında personel de verilir Kılıçdaroğlu'nu takibe devam edin” dedi.

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Yorumlar

a

tu yuzune
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Bahattin

yarin sahne cikip komedi yapar bu komik ada,
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