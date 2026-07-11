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Aktüel Marmaray’da panik anları! Raylara inen kadın trenin altında sıkıştı
Aktüel

Marmaray’da panik anları! Raylara inen kadın trenin altında sıkıştı

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Üsküdar’da Marmaray istasyonunda raylara inen kadın yolcu, trenin altında sıkıştı.

Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda raylara inen kadın yolcu, gelen trenin altında kalarak sıkıştı.

 

Olay, bugün saat 11:00 sıralarında Üsküdar Marmaray Tren istasyonunda meydana geldi. İddiayta göre istasyonda bekleyen kadın yolcu boş raylara inerek oturduğu sırada gelen trenin altında kaldı. Olayı gören diğer yolcu ve güvenlik görevlileri kadını kurtarmak için seferber oldu. Raylardaki kadın istasyonda bulunan yolcu ve güvenlik görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

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