Marmaray’da korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağında bir kadın, trenin önüne atlayarak yaşamını yitirdi. Hatta Halkalı yönüne olan seferler durduruldu.
Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağında bir kadın, trenin önüne atlayarak yaşamını yitirdi. Hatta Halkalı yönüne olan seferler durduruldu.
İstanbul'da kimliği belirlenemeyen bir kadın, Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağında raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Trenin altında kaldığı belirtilen genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatta Halkalı yönüne olan ulaşımın durduğu belirtildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ!
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bir süre duran Marmaray seferleriyle ilgili Marmaray sosyal medya hesabı 'X' üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Trenlerimiz saat 20.00 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.
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