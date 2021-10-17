  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

Tüm dünyanın gözü orada! Karanlık işlerin döndüğü üs… Bütün sırlar ortaya çıktı

Hayrettin Karaman Hoca gözyaşları ile anlattı: Şimdi nasıl bayram olmasın ki?

Mine Kırıkkanat’ın geldiği son nokta: Kadın bedeni üzerinden şaklabanlık!

Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti

Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?

Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler

Başak Demirtaş’ı FOX’a boşuna çıkarmamışlar! PKK’lı Selahattin Demirtaş işaret fişeğini yaktı

Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kadın hakkı diyenler arabasının kapısını kendisi açsın

Kılıçdaroğlu'nun skandal tehdidine Başkan Erdoğan'dan sert cevap: O günler geride kaldı
Ekonomi Marmaray’da ‘kesintisiz ulaşım kesintisiz iletişim’
Ekonomi

Marmaray’da ‘kesintisiz ulaşım kesintisiz iletişim’

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray’da yolcular, akıllı telefonları ve tabletleriyle mobil internet hizmeti alabileceği gibi, sesli görüşme de gerçekleştirebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:53:00 -
Marmaray’da ‘kesintisiz ulaşım kesintisiz iletişim’

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray, tüp tünel kesimi ile Marmaray Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar istasyonlarında yolcular, sadece tek yönlü mobil ses görüşmesi yapabilirken GSM operatörlerinin internet hizmetinden yararlanamıyordu. Dünden itibaren Marmaray’ı kullanacak günlük 450 bine yakın yolcu, akıllı telefonlarıyla, tabletleriyle tüm GSM operatörlerinden mobil internet hizmeti alabileceği gibi, çift yönlü sesli görüşme de gerçekleştirebilecek.

600 milyona yakın yolcu seyahat etti

İstanbul’un olduğu kadar dünyanın da en önemli kent içi ulaşım projelerinden olan Marmaray, Avrupa ve Asya kıtaları ile İstanbul’u denizin altından birbirine bağlıyor. Halkalı-Gebze hattında toplam 76,3 kilometre uzunluğa sahip Marmaray, metro, metrobüs, tramvay entegrasyonuyla İstanbul’un kent içi ulaşımının ana omurgalarından birini oluşturuyor. 29 Ekim 2013’te Boğaz geçişini kapsayan 5 istasyon, 13 Mart 2019’da da Gebze-Halkalı hattında 38 istasyonu daha hizmete verilen Marmaray’da istasyon sayısı 43’e ulaştı. Açılışından bu yana Marmaray’da 600 milyona yakın yolcu seyahat etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar, ABD ve Yunanistan'ın
Gündem

Ruslar, ABD ve Yunanistan'ın "Türkiye planını" açıkladı!

Sputnik ajansı, ABD ve Yunanistan arasında geliştirilen savunma paktı anlaşmasının Türkiye için büyük bir baskı kaynağı olarak kullanılabilc..
Ümit Özdağ ilk kez anlattı: Beni kapıda bekletip görüşmeden geri gönderdi
Gündem

Ümit Özdağ ilk kez anlattı: Beni kapıda bekletip görüşmeden geri gönderdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili anısını ilk kez anlattı. Kendisini tebrik etmek için İm..
Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu
Gündem

Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Atina gerçekleştirilen gizli Türkiye toplantısı deşifre oldu. İngiltere ise, Erdoğan’ın günleri sayılı diyerek hayal dünyalarını yazdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay