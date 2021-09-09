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Marmaray'da kadın sapık! Hadi herkes ayağa kalksın

Sosyal medya kullanıcılarının "İnstagram fenomeni" diyerek adlandırdığı Elis Özlem adlı kadın, Marmaray'da yanında oturan erkeği gizlice videoya çekerek "Ben düştüm" notunu yazdı. Özlem'in videosuna tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 17:10:00 - 2021-09-09 17:18:30

 Yeniakit.com.tr 

Elis Özlem adlı kadın, Marmaray'da seyahat ederken yanında oturan adamı gizlice görüntüleyip video çekti. Kaydı TikTok'ta yayınlayan Özlem'e tepki yağdı.

Kamerayı önce kendisine tutan Özlem, "Yanımdakine bakın" notunu yazdı. Ardından kamerasını gizlice erkeğe doğru çevirdi. Yanında oturan adam o esnada Özlem'e doğru döndü ama görüntülendiğini fark etmedi.

Elis Özlem, videosunun sonunda ise "Ben düştüm" yazdı. Özlem'in videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Videoyu ahlak dışı bulan sosyal medya kullanıcıları, Özlem'in eyleminin suç olduğuna dikkat çekti.

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Yorumlar

BK

bumu fenomenlik bu millet nereye gidiyor arkadaş fenomen olabilmek için her türlü kepazeliği yağıyorlar vay anasını bee
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Selüm

Sizene ya sizene kadın adamı beğenmiş paylaşmış. Sizeneeeeeee
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