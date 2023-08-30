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Yaşam Marmaray'da 28 Şubat zihniyeti! Başörtülü kadına skandal saldırı
Yaşam

Marmaray'da 28 Şubat zihniyeti! Başörtülü kadına skandal saldırı

Yeniakit Publisher
2023-08-30 22:11:00 -

28 Şubatı bu sefer Marmaray'da ortaya çıktı. İddiaya göre bir kadın yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmak istedi.

Marmaray'da bugün yaşanan bir olayda iddiaya göre bir kadın yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Skandal bir olaya şahitlik eden bir genç ise saldırgan kadının saldırısına kayıtsız kalmayarak çok sert tepki gösterdi.

Başörtüsünü çıkarmaya çalıştı

İddiaya göre bir şahıs, yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı.

Genç yolcu tepki gösterdi

Olay sırasında trende bulunan bir vatandaş ise yaşanılanlara çok sert tepki gösterdi.

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine kadın ise "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdiği görüldü.
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