Marmaray'a Ramazan düzenlemesi! Saatleri uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır."
Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.
Gündem
e-Devlet üzerinden 47 bin 343 "engelli kimlik kartı" verildi! Engelli kimlik kartı nasıl alınır?