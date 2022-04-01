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Gündem Marmaray'a Ramazan düzenlemesi! Saatleri uzatıldı
Gündem

Marmaray'a Ramazan düzenlemesi! Saatleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır."

Yeniakit Publisher
2022-04-01 18:56:00 - 2022-04-01 18:59:43
Marmaray'a Ramazan düzenlemesi! Saatleri uzatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.

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