Marmaraereğlisi’nde muhtelif taşınmazlar satışa çıktı
Tekirdağ Marmaraereğlisi’ndeki muhtelif taşınmazlar belediyeden satılığa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanla vasıfları belirtilen ve mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi’ne ait taşınmaz mallar; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden, açık arttırma usulü ile 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte Değişiklik yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre satılacak.
Satışı yapılacak taşınmaz mallar;Marmaraereğlisi Belediyesi hudutları dahilinde olup, taşınmazların hissesinin tamamı Marmaraereğlisi Belediyesine aittir. İhale, 15.11.2022 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda, Marmaraereğlisi Belediyesi 4.kat imar komisyon toplantı salonunda yapılacaktır.
MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
Dereağzı 38716307,91 M2 769.775,00 TL 23.095,00 TL 14.00
Dereağzı 38717306,04 M2 765.100,00TL 22.955,00 TL 14.05
Dereağzı 38718306,04 M2 765.100,00 TL 22.955,00 TL 14.10
Dereağzı 38719306,04 M2 765.100,00 TL 22.955,00 TL 14.15
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız