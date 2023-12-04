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Yerel Marmara'daki deprem sonrası eğitime ara kararı!
Yerel

Marmara'daki deprem sonrası eğitime ara kararı!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 14:18:00 -
Marmara'daki deprem sonrası eğitime ara kararı!

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Yalova’nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Yalova’nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, büyük korkuya neden oldu. Yalova’nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,5 büyüklüğünde olmak üzere 13 artçı deprem ölçüldüğünü açıklamıştı.

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