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Aktüel Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor
Aktüel

Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:37:01 -
Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Edirne ve Tekirdağ'ın batısında geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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