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Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olması isteniyor

12 Eylül 2019 Perşembe 15:06
Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:06
  1. İstanbul
  2. kuvvetli fırtına
  3. Marmara Bölgesi

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