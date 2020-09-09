Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi

Gece yarısı İstanbul'da korkutan deprem bir deprem oldu. Saat 00.57 civarında gerçekleşen deprem paniğe neden oldu. Depremin Marmara Denizi'nde gerçekleştiği ve 4.3 şiddetinde olduğu bildirildi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen deprem vatandaşlarda kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Depremin Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında meydana geldiği bildirilirken, AFAD depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu, Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Diğer yandan yine aynı bölgede 23.28'de 1.3, 23.34'te 1.6 büyüklüğünde depremler oldu.

3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

4.3'lük depremin ardından 01.06'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Deprem hakkında yetkililer henüz bir açıklamada bulunmadı.

Deprem sonrasında can ve mal kaybı olup olmadığı bildirilmedi.

Deprem uzmanları medyada sık sık beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Marmara'daki depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.