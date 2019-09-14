Marmara'da az bulutlu hava
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek14 Eylül 2019 Cumartesi 09:40
İSTANBUL (AA) - Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Parçalı ve az bulutlu hava öngörülen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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