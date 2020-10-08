Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa: "75 bin ton rekolte beyanı geleceğini öngörüyoruz"

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 7 Eylül'de başlayan rekolte beyan alımlarının 16 Ekim'de sona ereceğini belirterek, "Rekolte tespit komisyonlarının raporlarına göre, 75 bin ton rekolte beyanı geleceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, bir taraftan da rekolte beyan alımları devam ederken bir taraftan da 2020-2021 iş yılı ürün alım kampanyası ve hasat dönemi hazırlıklarına başlandığını aktardı.

Ortaklardan gelen yüksek rekolte beyanlarının ürün alım planlarını zorlaştırdığını, rekolte beyanlarının ürün alım fiyatlarının belirlenmesinde etkili olacağını vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 17 bin 800 ortağımızdan 57 bin ton rekolte beyanı geldi. Rekolte beyanı vermeyen ortaklarımızı da değerlendirdiğimizde 2020-2021 ürün alım kampanyasında, rekolte tespit komisyonlarının raporlarına göre, 75 bin ton rekolte beyanı geleceğini öngörüyoruz. Birçok kooperatif bölgesinde geçen yıla göre lokal kayıplar olmasına rağmen ortaklarımızın yüksek rekolte beyanında bulunduğunu görüyoruz. Olmayan zeytinin beyanı veriliyor. Bu konuda yapılan uyarılara rağmen maalesef aynı alışkanlığın devam ettiğini görüyoruz."

Asa, ortaklara gerçeğe yakın rekolte vermeleri çağrısında bulunarak, "Yüksek rekolte beyanı vererek kota uygulanması durumunda daha çok ürün teslim hakkı olacağını düşünen ortaklarımız yanılmaktadır. Ortaklarımızın verebileceği ürün miktarı kadar rekolte beyanı vermesi, Marmarabirlik'in doğru alım planı yapmasına büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Orta ve ince dane zeytin çok fazla"

Ürün alım kampanyasıyla ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Asa, ürünün kararması durumunda kooperatiflerin yetki ve sorumluluğunda alımlara başlanılacağını anlattı.

Asa, şöyle devam etti:

"Sofralık zeytinde Türkiye rekoltesi ve alım politikası, Marmarabirlik faaliyet alanı ve kooperatif bölgelerindeki rekolte tespit çalışmaları sonuçlandıktan sonra şekillenecek. Sahadan gelen bilgilere baktığımızda Türkiye genelinde ve bölgemizde orta ve ince dane zeytinin çok fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun ürün alım fiyatların belirlenmesinde etkili olacağı da bir gerçektir. Marmarabirlik'te son 10 yıldır bir önceki yılın fiyatlarının altında ürün alımı fiyatı olmamıştır. Son iki yılda Marmarabirlik sayesinde piyasa koşullarının 2-3 lira üzerinde fiyatla ürün alındı."