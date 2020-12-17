Marmarabirlik yarın ortaklarına 29 milyon lira ödeme yapacak

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2020-2021 ürün alım kampanyası devam ederken, ürün bedellerinin 4. taksitlerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak yarın ortaklarına 29 milyon lira ödeyecek.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, Birlik 14 Ekim'den bu yana ortaklarından 36 bin ton ürün aldı.

Ortakların 29 Kasım'dan 12 Aralık'a kadar teslim ettiği ürün bedelinin yarısının karşılığı olarak yarın 29 milyon lira ödenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımız 18 Aralık saat 18.00'den itibaren 4. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecek." ifadesini kullandı.

Asa, ürün alım ve ödemelerinin planlanan şekilde devam ettiğini bildirdi.

Birliğin 16 Aralık'a kadar 312,5 milyon lira tutarında 36 bin ton ürün alımı yaptığını belirten Asa, şunları kaydetti:

"Ürün alım kampanyasının sona ermesiyle kalan ürün bedelleri, birlik imkanları doğrultusunda üreticilerimizi mağdur etmeden en kısa sürede ödenmeye çalışılacaktır. Marmarabirlik, ortakların 13 Aralık'tan 26 Aralık'a kadar teslim edeceği ürün bedellerinin 5. dilim ödemesini yeni tip koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle bir gün erkene aldı. 31 Aralık'ta yapılacak 5. dilim ödeme, 30 Aralık'ta saat 18.00'den sonra yapılacak."