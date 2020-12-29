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Ekonomi Marmarabirlik, ortaklarına ürün bedeli ödemelerine devam ediyor
Ekonomi

Marmarabirlik, ortaklarına ürün bedeli ödemelerine devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:04:59 -
Marmarabirlik, ortaklarına ürün bedeli ödemelerine devam ediyor

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara 5'inci dilim ödemeleri yarın yapılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik'te 2020-2021 ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşıldı.

Marmarabirlik, 14 Ekim'den bu yana 39 bin ton ve 332 milyon lira tutarında ürün aldı.

Ortaklara, 13-26 Aralık tarihlerinde teslim ettikleri ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olan 7,8 milyon lira yarın ödenecek. Üreticiler, saat 18.00'den itibaren ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecek.

Böylece, alım kampanyasında toplam 148,1 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarına başlandığı günden itibaren alınan ürün bedellerinin yüzde 50'sinin peşin ödendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne ürün bedelleri günü geciktirilmeden yapılmıştır. Üreticilerimizin 2020-2021 ürün alım kampanyasında teslim ettikleri ürün bedellerinin kalan kısmının yüzde 50'si 29 Ocak'ta, geri kalan miktarı da en geç 17 Mart 2021'de ödenecektir. Marmarabirlik imkanları doğrultusunda ödeme günleri erkene alınacaktır."

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