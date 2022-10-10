Marmara Üniversitesi'nde skandal! Tehdit edilen ilahiyat öğrencisi kan donduran olayı anlattı! 'Fesini çıkar kafanı keserim'

İlahiyat öğrencisi Mehmet Durukan okulda yaşadığı iddia ettiği olay sosyal medyada gündem oldu. Fes taktığı için tehdit edildiğini söyleyen Durukan yaşadığı olayı şu şekilde anlattı:

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2 saat evvel Göztepe Kampüsü’nde yemeğimi yedim. Yemekhâneden çıkarken kapıda orta boylu, uzun saçlı, top sakallı, açık mavi kot ceketli, sonradan doktora talebesi olduğunu öğrendiğim biri “orkestrada mısın” diye sordu.

“Hayır” dedim. “Fesi çıkar yasak” dedi. Bir cevap vermeyince 2-3 defâ daha tekrarladı, “burası Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk fesi yasakladı” ifâdelerini kullandı. Ben de “yasaksa şikâyette bulunun” dedim. Netîcede Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti.

Şikayet edersiniz, gerçekten bu yaptığım suçsa -ki değil, anlatacağım- mahkeme gerekeni yapar. Ama o böyle dediğimi duyunca öfkelenip “bekle, birazdan gelip kafanı keseceğim” diye tehdid etti.

Sağolsun emniyeti sağlamakla vazîfeli beyefendiler oradaydı da onlara meseleyi arz ettim. Konuştuk, bana böyle bir yasağın olmadığını “nasıl ki kampüse mini etek ve taytla girmenin serbest olduğu gibi fesle girmemin de serbest olduğunu” beyân ettiler.

Kaldı ki kanuna göre baş açık gezmek de suçtur.

Buyrun:

“…buna münâfî bir îtiyâd”ın içine baş açık gezmek de dâhildir. Yâni aslında kendi de suç işlemekteydi.

Hâlâ 20. asır despotizmi ile kılık kıyafete müdahale edebilmeyi düşünen, üstelik bunu üniversite gibi bilim ve aydınlanmanın merkezi olduğu söylenen yerlerde icrâya kalkışan tiplerin olması ülkemiz adına utanç verici.