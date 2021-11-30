Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim bugün tatil mi? 30 Kasım Salı Marmara Üniversitesi tatil mi?

Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim bugün var mı? İstanbul’da lodos ve fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 19 kişi de yaralandı. İstanbul’da fırtına nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, fırtına önüne ne gelirse alıp götürdü. İstanbul’da bazı tekneler hasar gördü, ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. İstanbul Boğazı da gemi geçişlerine kapatıldı. Fırtınadan eğitim de etkilendi. 9 ilde valililer okulların bugün tatil edildiğini açkılarken, İstanbul’da bazı üniversiteler de bugün eğiteme ara verdi.

Marmara Üniversitesi bugün tatil mi?

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti. Prof. Dr. Kurt, yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.