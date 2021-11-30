  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim bugün tatil mi? 30 Kasım Salı Marmara Üniversitesi tatil mi?
Eğitim

Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim bugün tatil mi? 30 Kasım Salı Marmara Üniversitesi tatil mi?

Marmara Üniversitesi bugün tatil mi? İstanbul’da fırtına hayatı tam anlamıyla felç etti. Fırtınadan eğitim de etkilendi. 9 ilde valililer okulların bugün tatil edildiğini açkılarken, İstanbul’da bazı üniversiteler de bugün eğiteme ara verdi. Peki üniversiteler bugün tatil mi? Marmara Üniversitesi bugün tatil mi? 30 Kasım Salı Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 07:23:00 - 2021-11-30 07:24:21
Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim bugün tatil mi? 30 Kasım Salı Marmara Üniversitesi tatil mi?

Marmara Üniversitesi yüz yüze eğitim bugün var mı? İstanbul’da lodos ve fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 19 kişi de yaralandı. İstanbul’da fırtına nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, fırtına önüne ne gelirse alıp götürdü. İstanbul’da bazı tekneler hasar gördü, ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. İstanbul Boğazı da gemi geçişlerine kapatıldı. Fırtınadan eğitim de etkilendi. 9 ilde valililer okulların bugün tatil edildiğini açkılarken, İstanbul’da bazı üniversiteler de bugün eğiteme ara verdi.

Marmara Üniversitesi bugün tatil mi?

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti. Prof. Dr. Kurt, yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?
Spor

Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?

Cemal Aydın neyi var? Ankaragücü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Cemal Aydın'ın neyi var? Cemal Aydın sağ..
CHP'den Tanju Özcan kararı
Siyaset

CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararını 3 Ocak'a erte..
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
Siyaset

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti yönetimine eleştirileri nedeniyle Mehmet Sevigen'i ihraç etti. İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve parti ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay