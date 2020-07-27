Marmara Üniversitesi taban puanları 2020 Marmara Üniversitesi başarı sıralamaları son dakika
ÖSYM 27-28 Haziran’da yapılan 2020 YKS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra öğrenciler ÖSYM YKS 2020 Y-TYT, Y-SÖZ, Y-SAY, Y-EA taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. 2020 YKS TYT-AYT-YDT’ye geden adaylar üniversite taban puanlarını merak ediyor. ÖSYM 2020 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıkladı. Peki Marmara Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık, Marmara Üniversitesi taban puanları 2020 4 en küçük ve en büyük puanları nedir? İşte Marmara Üniversitesi en son yeni taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları bilgileri.
Marmara Üniversitesi taban puanları 2020 ve Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. İşte Marmara Üniversitesi 2020 taban puanları 2 yılık başarı sıralamaları, Marmara Üniversitesi taban puanları başarı sıralamaları 4 yıllık.
Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Marmara Üniversitesi Adalet başarı sırası 325446 taban puanı 314,75912
Marmara Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri başarı sırası 651164 taban puanları 270,04802
Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Marmara Üniversitesi Anestezi başarı sırası 273121 taban puanı 326,18263
Marmara Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi başarı sırası 500590 taban puanı 286,99438
Marmara Üniversitesi İlk ve Acil Yardım başarı sırası 217384 taban puanı 341,27409
Marmara Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri başarı sırası 480378 taban puanı 289,62805
Marmara Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri başarı sırası 375703 taban puanı 305,43406
Marmara Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri başarı sırası 431205 taban puanı 296,54479
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanı başarı sıralamaları
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık başarı sırası 597221 taban puanı 275,67366
Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı başarı sırası 845145 taban puanı 252,70232
Marmara Üniversitesi Dış Ticaret başarı sırası 559625 taban puanı 279,85838
Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları başarı sırası 705218 taban puanı 264,81661
Marmara Üniversitesi Pazarlama başarı sırası 795587 taban puanı 256,77833
Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği başarı sırası 445736 taban puanı 294,42803
Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği başarı sırası 636828 taban puanı 271,50650
Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri başarı sırası 708065 taban puanı 264,54101
Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler başarı sırası 814305 taban puanı 255,20520
Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) başarı sırası 713446 taban puanı 264,03744
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 212157 taban puanı 342,87212
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İÖ) başarı sırası 284638 taban puanı 323,49253
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) başarı sırası 313646 taban puanı 317,16804
Marmara Üniversitesi Elektrik başarı sırası 403758 taban puanı 300,76704
Marmara Üniversitesi Elektrik (İÖ) başarı sırası 565299 taban puanı 279,20219
Marmara Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi başarı sırası 532559 taban puanı 283,03799
Marmara Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) başarı sırası 678008 taban puanı267,40899
Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi başarı sırası 459208 taban puanı 292,51302
Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi başarı sırası 794616 taban puanı 256,86144
Marmara Üniversitesi taban puanları başarı sıralamaları 4 yıllık
ÖSYM YKS üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu için tıklayınız