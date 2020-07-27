Marmara Üniversitesi taban puanları 2020 Marmara Üniversitesi başarı sıralamaları son dakika

ÖSYM 27-28 Haziran’da yapılan 2020 YKS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra öğrenciler ÖSYM YKS 2020 Y-TYT, Y-SÖZ, Y-SAY, Y-EA taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. 2020 YKS TYT-AYT-YDT’ye geden adaylar üniversite taban puanlarını merak ediyor. ÖSYM 2020 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıkladı. Peki Marmara Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık, Marmara Üniversitesi taban puanları 2020 4 en küçük ve en büyük puanları nedir? İşte Marmara Üniversitesi en son yeni taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları bilgileri.