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Ekonomi Marmara Üniversitesi işçi alımı yapacak
Ekonomi

Marmara Üniversitesi işçi alımı yapacak

Marmara Üniversitesi Birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Üniversitece yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:58:00 -
Marmara Üniversitesi işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR   internet   sitesinde   yayımlanacaktır.   Şartları   uyan   adaylar,   başvurularını   5   iş   günü   içerisinde   03.11.2021   –   09.11.2021   tarihleri   arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/ linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

(1) İşçi olarak alınacaklarda;

a)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin  güvenliğine karşı  suçlar,  anayasal  düzene ve bu  düzenin  işleyişine karşı  suçlar,  millî  savunmaya karşı  suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

(2)  (Değişik:  5/5/2014-2014/6304  K.)  Engellilerin,  durumlarını  ilgili  mevzuatına  göre  yetkili  sağlık  kuruluşlarından  alınan  engelliler  için  sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

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